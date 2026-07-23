Компания Crestron обновила продуктовую линейку

23.07.2026 16:00

В ассортименте Crestron появились новые модели панелей управления, видеокамер, сетевых аудиосистем и пр. При их разработке учитывались пожелания интеграторов: возможность сокращения периода пусконаладки, улучшение совместимости платформ, сокращение количества устройств в монтажной стойке.

В числе прочих новинок – сенсорные панели 80 Series. Они «разведены» по сценариям применения: для управления помещением, для UC-пространств и для бронирования переговорных. Для UC-сценариев предназначены панели с поддержкой Teams, Zoom, TrueConf, «Контур Толк», «VK Звонки» и USB-C для BYOD-подключения. Вместо снятой с производства модели TST-902В появилась беспроводная TST-1080 с поддержкой Wi‑Fi 6E.

Во всех моделях линейки PTZ-камер 1Beyond появились технологии Visual AI. Они позволяют сократить ручную настройку: теперь система автоматически удерживает кадр, определяет активного спикера и переключает планы без постоянного вмешательства со стороны интегратора или оператора. Камера i12D объединяет в одном корпусе две независимые 4K PTZ-головы и широкоугольную камеру, что позволяет в ряде сценариев заменить два устройства одним. Прошивка FW 2.0 поддерживает автоматическое переключение до пяти камер, что в некоторых проектах даёт возможность отказаться от использования программного сервера Automate VX.

Ещё одна новинка – сетевая аудиосистема в общей AV-инфраструктуре DM NAX, аудиоплатформа на базе AV-over-IP, где питание, передача сигнала и управление осуществляются по одному кабелю Ethernet. Система автоматически обнаруживает устройства в сети, а процессор самостоятельно выполняет базовую калибровку. Платформа масштабируется от небольшой переговорной до многозального кампуса.