Компания Netflix купила легендарный кинотеатр

02.12.2019 09:25

Компания Netflix купила нью-йоркский кинотеатр Paris, один из старейших (его история насчитывает более 70 лет) и самых популярных в городе, после того, как его владельцы приняли решение о закрытии заведения.

Paris Theater – последний из коммерческих кинотеатров в Нью-Йорке, не превратившийся в мультиплекс. Его вместимость – 581 человек. В кинотеатре сохранился классический интерьер с обитыми бархатом креслами и бархатным же занавесом. На открытии, состоявшемся в 1948 году, присутствовала актриса Марлен Дитрих.

Решение Netflix – очень важный и показательный шаг в свете недавних обвинений, предъявленных компании поклонниками кино: те критиковали Netflix за то, что компания-лидер в области домашних развлечений изо всех сил пытается удержать потребителей от визитов в кинотеатры, предлагая им смотреть фильмы дома. Став новым владельцем этого символа золотого века кинематографа, Netflix как минимум получил отличную площадку для своих премьер. Кроме того, очевидно, что компания старается таким образом подчеркнуть свои намерения производить контент, качественный во всех отношениях; речь идёт не только о сценариях и игре актёров, но и общих кинематографических ценностях и традициях. Реальность такова, что, хотя домашние кинозалы и аудио/видео развлекательные системы и находятся на подъеме, коммерческие кинотеатры по-прежнему приносят огромные деньги, и Netflix хочет заполучить как можно больший кусок этого пирога.