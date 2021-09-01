Компания Origin Acoustics покупает Ambisonic Systems

01.09.2021 10:59

Бренд Ambisonic Systems появился в 2009. Специализация компании: разработка и выпуск аудиопродукции класса High End, в том числе всепогодных уличных громкоговорителей и саундбаров, изготавливаемых по индивидуальным требованиям.



Origin Acoustics в течение нескольких лет занималась дистрибьюцией продукции Ambisonic Systems, после чего руководство компании приняло решение приобрести права на бренд. Сама Origin Acoustic вот уже более 60 лет выпускает колонки профессионального уровня, специализируясь на ленточных массивах.



Акустические системы Ambisonic выпускаются на собственной фабрике компании, расположенной в американском штате Аризона. В ассортименте бренда – уличные аудиорешения, разработанные для самых разных ситуаций и условий. В их числе уличные саундбары с защитой от неблагоприятного воздействия окружающей среды, сабвуферы для заглублённой установки и т.п.