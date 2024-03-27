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Компания Overton стала дистрибьютором Perfect Sound


27.03.2024 18:59

 

 

Компания Overton получила права на дистрибьюцию и продвижение на территории Российской Федерации продукции немецкого бренда Perfect Sound. Под этой торговой маркой уже более 30 лет выпускаются аксессуары для защиты Hi-Fi-техники от вибраций.

 

Инженеры Perfect Sound разрабатывают приспособления и аксессуары, которые способны улучшить звучание даже самых качественных аудиоустройств. Вся продукция изготавливается на собственной фабрике Perfect Sound в Германии, имеет безупречный внешний вид и очень надёжна. Используемые материалы: металл, натуральная древесина, современные полимеры.

 

В каталоге компании-производителя представлены опорные плиты, демпферы, шипы и конусы разных конструкций для размещения электронных компонентов и акустических систем. Есть и специальные подкладки под опоры, защищающие установочную поверхность от повреждений и служащие для дополнительного гашения вибраций. Шипы и конусы можно регулировать по высоте.

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