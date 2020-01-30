ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Кому «Капсулу» с «Марусей»?


30.01.2020 12:47

 

 

Mail.ru Group объявила о начале сбора предзаказов на интеллектуальные громкоговорители «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Напомним: в середине декабря прошлого года руководство компании объявило о том, что разработка смарт-колонки завершена и устройство проходит финальное тестирование.

 

Голосовой ассистент «Маруся», помимо «традиционных» навыков, умеет общаться с детьми, не только рассказывая им сказки, но и обучая. Взаимодействие с помощником доступно и тем детям, которые пока не могут правильно сформулировать вопрос. Для них предусмотрены интерактивные пластиковые RFID-карты, где записаны развивающие игры и другой контент; для активации карточку нужно просто поднести к считывателю колонки.

 

Особые «привилегии» в работе с «Капсулой» есть и у пользователей социальной сети «ВКонтакте». У них будет возможность звонить своим друзьям по ВК (у смарт-спикера есть функция онлайн-звонков), а также доступ к медиатеке соцсети. Каждому покупателю Mail.ru Group дарит полгода подписки на «Музыку ВК».

 

Розничная цена «Капсулы» составляет 6990 рублей; покупатель может выбрать цвет колонки – белый или чёрный. Устройство оборудовано тремя динамиками и усилителем; мощность – 30 Вт. В продаже «Капсула» появится в первом квартале 2020 года. Велика вероятность, что основным партнёром в реализации гаджетов станет торговая сеть «М.Видео». В дальнейшем Mail.ru Group планирует пойти по пути Яндекса и сделать смарт-колонку частью «умного дома», «научив» её управлять различными электроприборами, розетками и пр.

Связанные новости:
 Sonos снова судится - 13.01.2020 07:00
 Мар… уся? Нет, Марвин - 26.12.2019 12:30
 Ещё одна «умная» колонка Made in Russia - 17.12.2019 12:00
 Исследование рынка: продажи наушников растут - 13.12.2019 13:40
 Amazon Echo-как-его-там на батарейках - 10.12.2019 09:00
 «Яндекс» осваивает инсталляционный бизнес - 18.11.2019 14:38
 «Умные» колонки: страшилка №… - 12.11.2019 20:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007