Кому «Капсулу» с «Марусей»?

30.01.2020 12:47

Mail.ru Group объявила о начале сбора предзаказов на интеллектуальные громкоговорители «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Напомним: в середине декабря прошлого года руководство компании объявило о том, что разработка смарт-колонки завершена и устройство проходит финальное тестирование.



Голосовой ассистент «Маруся», помимо «традиционных» навыков, умеет общаться с детьми, не только рассказывая им сказки, но и обучая. Взаимодействие с помощником доступно и тем детям, которые пока не могут правильно сформулировать вопрос. Для них предусмотрены интерактивные пластиковые RFID-карты, где записаны развивающие игры и другой контент; для активации карточку нужно просто поднести к считывателю колонки.



Особые «привилегии» в работе с «Капсулой» есть и у пользователей социальной сети «ВКонтакте». У них будет возможность звонить своим друзьям по ВК (у смарт-спикера есть функция онлайн-звонков), а также доступ к медиатеке соцсети. Каждому покупателю Mail.ru Group дарит полгода подписки на «Музыку ВК».



Розничная цена «Капсулы» составляет 6990 рублей; покупатель может выбрать цвет колонки – белый или чёрный. Устройство оборудовано тремя динамиками и усилителем; мощность – 30 Вт. В продаже «Капсула» появится в первом квартале 2020 года. Велика вероятность, что основным партнёром в реализации гаджетов станет торговая сеть «М.Видео». В дальнейшем Mail.ru Group планирует пойти по пути Яндекса и сделать смарт-колонку частью «умного дома», «научив» её управлять различными электроприборами, розетками и пр.