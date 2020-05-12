ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Кому пандемия, а кому и перспективы роста


12.05.2020 11:05

 

 

Традиционно с приближением лета в специализированных СМИ, пишущих об аудио технике, появляется всё больше материалов о наушниках. Не исключением стал и нынешний год – даже несмотря на пандемию COVID-19.

 

Согласно данным, которые опубликовала команда аналитиков из компании Futuresource Consulting, мировой рынок наушников может вырасти на 27% в 2020 году. Согласно наиболее вероятному сценарию, последствия спада производства в КНР, возникшего в первом квартале, уже к началу второго полугодия будут устранены, а внутренний спрос в Китае восстановится раньше, чем прогнозирует большинство экспертов. На Западную Европу и Северную Америку происходящие процессы повлияют сильнее всего во втором и третьем кварталах, однако запуск новых продуктов, отложенных из-за пандемии, приведёт к росту продаж в конце года.

 

Специалисты полагают, что сейчас самое лучшее время для покупки, поскольку цены, скорее всего, будут расти. Серьёзно пострадать может только сегмент премиальной продукции класса High End: в условиях роста безработицы и в период рецессии, в который вступает глобальная экономика, такие устройства вряд ли будут востребованы.

Связанные новости:
 Наушники Microsoft - 07.05.2020 11:37
 Campfire Comet: спешите приобрести! - 10.04.2020 13:53
 AKG N400: активное шумоподавление и защита от влаги - 02.04.2020 12:59
 Модные, беспроводные и достанутся не всем… - 26.03.2020 14:07
 Аудио-ренессанс - 18.03.2020 12:16
 Выставке Hi-Fi Show – быть! Но попозже… - 13.03.2020 16:00
 Премия Top High End 2020: приём заявок начался - 25.02.2020 14:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007