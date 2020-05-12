Кому пандемия, а кому и перспективы роста

12.05.2020 11:05

Традиционно с приближением лета в специализированных СМИ, пишущих об аудио технике, появляется всё больше материалов о наушниках. Не исключением стал и нынешний год – даже несмотря на пандемию COVID-19.



Согласно данным, которые опубликовала команда аналитиков из компании Futuresource Consulting, мировой рынок наушников может вырасти на 27% в 2020 году. Согласно наиболее вероятному сценарию, последствия спада производства в КНР, возникшего в первом квартале, уже к началу второго полугодия будут устранены, а внутренний спрос в Китае восстановится раньше, чем прогнозирует большинство экспертов. На Западную Европу и Северную Америку происходящие процессы повлияют сильнее всего во втором и третьем кварталах, однако запуск новых продуктов, отложенных из-за пандемии, приведёт к росту продаж в конце года.



Специалисты полагают, что сейчас самое лучшее время для покупки, поскольку цены, скорее всего, будут расти. Серьёзно пострадать может только сегмент премиальной продукции класса High End: в условиях роста безработицы и в период рецессии, в который вступает глобальная экономика, такие устройства вряд ли будут востребованы.