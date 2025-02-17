Концепция BYOM: новые возможности с кнопками IQShare Gen2

17.02.2025 09:52

Кнопки IQShare второго поколения, предназначенные для беспроводных презентаций, выпустила компания IQ. Обновлённые модели H3, C4 и U3 совместимы с беспроводными системами IQShare WP40 и расширяют возможности использования функции BYOM (Bring Your Own Meeting).



С помощью кнопок можно подключить персональное устройство пользователя к экрану IQTouch, который установлен в переговорной комнате, и транслировать на него изображение с разрешением 4K, а также открывать любые файлы. Для онлайн-звонков можно использовать любое удобное приложение: Microsoft Teams, Zoom, Webex. Подключение кнопки к ноутбуку осуществляется в режиме Рlug&Play, без необходимости устанавливать дополнительные приложения. IQShare Button совместимы со всеми популярными ОС, включая Windows, MacOS, Android и Linux. Используя кнопку IQShare, к презентации можно подключать даже тех участников-гостей, у которых нет доступа к корпоративной сети. Кнопки IQ можно подключать одновременно, разделяя экран на несколько сегментов.



Инновационная технология двойной кнопки даёт возможность одной кнопкой запускать трансляцию контента по беспроводной сети, а другой настраивать презентацию: пользователю доступны функция замораживания экрана, переход в режим расширения экрана или в эксклюзивный режим, дублирование экран, управление звуком и т.д.



