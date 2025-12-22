Концепция «звук вокруг»: новая реализация

22.12.2025 15:23

Ещё одна новинка LG, которую производитель обещает показать в начале января на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе – аудиосистема Sound Suite с поддержкой технологии Dolby Atmos FlexConnect.



LG Sound Suite – модульный беспроводной комплект аудиоустройств с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect, который, как утверждает компания-разработчик, является наиболее функционально гибкой альтернативой современным саундбарам и системам домашнего кинотеатра. Он состоит из саундбара H7, беспроводных сарраунд-колонок M7 и M5 и беспроводного же сабвуфера W7. Поддерживаются разные многоканальные конфигурации, вплоть до 13.1.7. Все аудиоустройства, входящие в Sound Suite, оснащаются драйверами Peerless. Все соединения – беспроводные; к внешним источникам колонки подключаются по Bluetooth и Wi-Fi.



LG H7 – первый в мире саундбар с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect. Эта технология не предполагает жёсткое закрепление за каждой колонкой её роли (левый канал, центральный, тыловой и так далее) и точное позиционирование колонок. Вместо этого используется другой подход: расположение каждого громкоговорителя определяется в динамике, воспроизводимый звук адаптируется соответствующим образом. Это означает бОльшую свободу в размещении акустических систем и уменьшает необходимость в сложной акустической калибровке. Последнему способствует и новая функция Sound Follow, которая фокусирует звук в зависимости от местоположения пользователя, что обеспечивает постоянный иммерсивный эффект даже в тех случаях, когда слушатель находится за пределами зоны наилучшего восприятия.