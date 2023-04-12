ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Концертный зал? Нет, Soundcore Motion X600


12.04.2023 11:50

 

 

Soundcore Motion X600 – первая в мире портативная Hi-Fi Bluetooth аудиосистема c объёмным звучанием, достигаемым благодаря использованию технологии Sky Channel. Новинка Soundcore (торговая марка принадлежит компании Anker Innovations) выпускается в трёх цветах: сером (Polar Gray), зелёном (Aurora Green), синем (Lunar Blue).

 

Soundcore Motion X600 – это простой, но элегантный внешний вид, металлический гриль, пять динамиков (два басовика, пара твитеров и один полнодиапазонный драйвер, излучающий вверх) и встроенный усилитель мощностью 50 Вт. Производитель обещает «иммерсивное звучание класса Hi-Fi», свойственное полноразмерным домашним акустическим системам и редко достижимое в случае компактных устройств тех же размеров, что и Motion X600. Новинку легко переносить с места на место, а защита от влаги IPX7 позволяет слушать небольшую колонку не только в помещении, но и на улице, например, в парке, у бассейна или на пляже. Звучание акустической системы можно настроить с помощью девятиполосного эквалайзера через фирменное мобильное приложение. Встроенный аккумулятор рассчитан на 12 часов автономной работы (на 50% громкости). Предусмотрена возможность беспроводного подключения двух колонок для создания небольшой домашней стереосистемы.

 

Motion X600 – первый громкоговоритель Soundcore, совместимый с источниками сигнала высокого разрешения LDAC. Как утверждают разработчики, фирменные алгоритмы обработки звука и излучающий вверх динамик Sky Driver «делают стандартные двухканальные треки из базы Spotify, Apple Music и других популярных музыкальных сервисов объёмными, добавляя ширину и глубину и обеспечивая эффект пространственного звучания».

Связанные новости:
 Apple Music Classical: только классика - 16.03.2023 09:51
 Anker Soundcore Space Q45: музыка без шума - 20.12.2022 14:04
 Защита от шума с Anker Soundcore Space A40 - 16.11.2022 09:02
 Активные тренировки с Soundcore Sport X10 - 20.10.2022 11:34
 Soundcore Life Note 3i: универсальные, недорогие, без проводов - 22.08.2022 10:04
 Наушники Anker Soundcore Life Note E  - 27.07.2022 11:19
 Netflix: поддержка Spatial Audio на iPhone and iPad - 23.08.2021 14:19
 Netflix и «объёмный звук» Apple - 02.03.2021 07:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007