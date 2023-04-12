Концертный зал? Нет, Soundcore Motion X600

12.04.2023 11:50

Soundcore Motion X600 – первая в мире портативная Hi-Fi Bluetooth аудиосистема c объёмным звучанием, достигаемым благодаря использованию технологии Sky Channel. Новинка Soundcore (торговая марка принадлежит компании Anker Innovations) выпускается в трёх цветах: сером (Polar Gray), зелёном (Aurora Green), синем (Lunar Blue).



Soundcore Motion X600 – это простой, но элегантный внешний вид, металлический гриль, пять динамиков (два басовика, пара твитеров и один полнодиапазонный драйвер, излучающий вверх) и встроенный усилитель мощностью 50 Вт. Производитель обещает «иммерсивное звучание класса Hi-Fi», свойственное полноразмерным домашним акустическим системам и редко достижимое в случае компактных устройств тех же размеров, что и Motion X600. Новинку легко переносить с места на место, а защита от влаги IPX7 позволяет слушать небольшую колонку не только в помещении, но и на улице, например, в парке, у бассейна или на пляже. Звучание акустической системы можно настроить с помощью девятиполосного эквалайзера через фирменное мобильное приложение. Встроенный аккумулятор рассчитан на 12 часов автономной работы (на 50% громкости). Предусмотрена возможность беспроводного подключения двух колонок для создания небольшой домашней стереосистемы.



Motion X600 – первый громкоговоритель Soundcore, совместимый с источниками сигнала высокого разрешения LDAC. Как утверждают разработчики, фирменные алгоритмы обработки звука и излучающий вверх динамик Sky Driver «делают стандартные двухканальные треки из базы Spotify, Apple Music и других популярных музыкальных сервисов объёмными, добавляя ширину и глубину и обеспечивая эффект пространственного звучания».



