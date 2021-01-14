Концертный зал Sony 360 Reality Audio

14.01.2021 13:12

Sony расширила возможности использования технологии 360 Reality Audio, добавив новые инструменты для создания соответствующего аудио контента.



В настоящее время в этом формате доступны около 4000 песен. 360 Reality Audio создаёт эффект присутствия слушателя в концертном зале благодаря точному позиционированию каждого музыкального инструмента и/или певца в пределах звуковой сцены. Новые функции дают, в том числе, возможность смотреть в формате 360 Reality Audio «живые» видео выступления. Слушателю для этого требуются наушники (подходит большинство из выпускаемых моделей) и смартфон на базе Android / iOS с установленным мобильным приложением того или иного стримингового сервиса, поддерживающего данный формат.



Для того, чтобы наглядно объяснить потребителям и создателям контента преимущества технологии, её возможности были продемонстрированы в режиме реального времени в рамках недавно прошедшей выставки CES 2021. В Sony считают, что новые функции 360 Reality Audio позволят частично компенсировать нехватку впечатлений, с которой столкнулись любители музыки во всём мире в связи с пандемией COVID-19 и запретами на проведение концертов и «живых» выступлений музыкантов и исполнителей.