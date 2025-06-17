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Конференц-системы: суперзвук в больших помещениях


17.06.2025 18:43

 

 

Yamaha обновила фирменное конференц-решение ADECIA и инструмент планирования помещений ProVisionaire Plan, которые обеспечивают высокое качество звука в больших конференц-залах и учебных помещениях. Обновления бесплатные и станут доступны пользователям с октября 2025 года.

 

Основные усовершенствования коснулись настройки – она значительно упростилась. В потолочных громкоговорителях Yamaha VXC2P появилась функция автоматической настройки Voice Lift с питанием от Dante/PoE, которая автоматически оптимизирует выбор устройств и настроек звука (например, усиливает громкость речи) в зависимости от размера и планировки помещения, что сокращает время развёртывания рабочей системы. Благодаря новой технологии AI De-Noiser (она также доступна после обновления прошивки ADECIA 3.0) речь становится более чёткой и менее подверженной влиянию шумов. Эффективно устраняются как постоянные фоновые шумы (например, от кондиционера), так и случайные звуки (удары по клавишам, шелест бумаг и пр.).

 

Ещё одно новшество – возможность автоматического микширования и управления 64 беспроводными микрофонами Yamaha серии RM-W с помощью одного процессора RM-CR. Также обновление расширяет административные функции, такие, как удалённый контроль заряда батареи, уведомления об ошибках, контроль доступа и пр. Усовершенствованы протоколы безопасности, сводящие к минимуму риск несанкционированного доступа или утечки данных.

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