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Конференц-связь с Logitech: новые стандарты


20.01.2021 11:45

 

 

Компания Logitech представила новое поколение устройств и решений, которые работают с такими распространёнными сервисами видеоконференцсвязи, как Microsoft Teams и Zoom. Благодаря новым решениям – простым, гибким и масштабируемым – работу гибридного офиса можно значительно упростить.

 

Видеосистемы «всё в одном» Logitech Rally Bar и Logitech Rally Bar Mini разработаны для комнат среднего размера, и для небольших помещений. Дополняет линейку новинок система Rally Plus для больших конференц-залов. С их использованием настройка оборудования для видеоконференций и управление этим оборудованием превращается в очень простой процесс, благодаря чему проведение совещаний в современных гибридных, а значит, быстро меняющихся рабочих пространствах перестаёт быть проблемой. Поддерживаемые приложения (Zoom и Microsoft Teams) можно запускать прямо на Rally Bar и Rally Bar Mini. Устройства можно подключить к любому ПК или ноутбуку с операционной системой Microsoft Windows или Mac OS через USB. Будут поддерживаться и другие сервисы: GoToMeeting, Pexip, RingCentral.

 

Rally Bar обеспечивает пятикратное оптическое увеличение без потери качества изображения. Обе видеосистемы оснащены отлично звучащими динамиками; массив микрофонов с адаптивным формированием луча улавливает голос говорящего и обеспечивает исключительную чёткость речи, автоматически выравнивая громкость и приглушая другие голоса и фоновый шум. Для установки и настройки видеосистемы потребуется всего несколько минут, а управлять ею можно с помощью планшета TAP или другой панели управления. Устройства ведут подсчёт количества участников, что позволяет анализировать заполняемость конференц-залов. Моноблоки Rally Bar и Rally Bar Mini выпускаются в двух цветах: графитовом и белом.

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