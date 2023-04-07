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Конференция «Цифровой музей»


07.04.2023 15:27

 

 

19 апреля 2023 года в рамках деловой программы выставки-форума ProIntegration Tech пройдёт конференция «Цифровой музей». Модератор – начальник сектора связи Государственного Эрмитажа, председатель Совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ Илья Тамбовцев.

 

На конференции руководители ведущих российских музеев, разработчики и интеграторы цифровых продуктов для учреждений культуры и др. обсудят, как использовать современные технологии для преображения музейного пространства. В программе: пленарная сессия на тему «Опыт музеев из разных регионов России по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия с помощью цифровых технологий, в том числе в онлайн-пространстве»; доклад «Биография музейной компьютеризации: к вопросу о сохранении профессионального опыта музейной работы»; выступления сотрудников российских музеев, которые расскажут об их опыте применения современных цифровых технологий и решений. В рамках конференции также запланирован технологический блок, в котором производители, поставщики и интеграторы представят различные аудиовизуальные и мультимедийные технологии для музеев.

 

Конференция «Цифровой музей» пройдёт при участии и поддержке Совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ России. Посещение мероприятия бесплатное, по предварительной регистрации на сайте выставки Prointegration Tech. 19 апреля, Москва, Loft Hall 3, Ленинская Слобода, 26/15.

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