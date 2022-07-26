Конкурент Sonos Arc?

26.07.2022 09:39

Американский производитель Vizio расширил фирменную линейку саундбаров M-Series Elevate, добавив в неё две модели с поддержкой Dolby Atmos. Одна из них – саундбар 5.1.2 с фирменными поворотными динамиками, технологией, которая применяется во флагманских моделях Vizio.



Vizio M-Series Elevate (M512E-K6, именно о ней идёт речь) представляет собой аудиосистему с тринадцатью динамиками. Она состоит из собственно саундбара, подключаемых проводами surround-колонок, а также отдельного беспроводного сабвуфера (45 Гц). Высотные динамики саундбара, расположенные вдоль передней панели, при воспроизведении контента в формате Dolby Atmos и DTS:X автоматически поворачиваются на 90 градусов, направляя звук вверх. В остальных случаях они излучают звук вперёд, по направлению к слушателю. Технология была впервые представлена в 2020 году.

В отличие от нынешнего лидера в этой категории устройств, саундбара Sonos Arc, новинка поддерживает и Dolby Atmos, и DTS:X, а также HDMI eARC и подключение по Bluetooth (5.0). Имеются дополнительные порты HDMI 2.0 со сквозным пропусканием сигнала 4K Dolby Vision и отдельный вход для подключения смарт-спикера с голосовыми помощниками Google Home или Amazon Alexa. Когда саундбар используется в комплекте с телевизором Vizio, управлять настройками звука можно с помощью пульта от ТВ.

Второй «новичок», модель M-Series All-In-One – одиночный 2.1-канальный саундбар с выделенными басовыми драйверами с поддержкой виртуального звука Dolby Atmos и DTS:X. Возможности подключения – те же, что и у старшей модели.



