Конкуренты заключили мирное соглашение?

14.04.2021 09:19

Ходят слухи, что Samsung будет закупать OLED панели для своих телевизоров у компании LG Display. Samsung эту информацию отрицает, но она появилась уже на нескольких сайтах. Утверждается, что две компании ведут переговоры о сделке, предметом которой является миллион OLED панелей. Более того, речь идёт лишь о первой из нескольких планируемых закупок. В будущем году Samsung якобы собирается приобрести уже четыре миллиона панелей.



В последнее время интересы Samsung лежат «в плоскости» альтернативных технологий, таких, как Micro LED и QD-OLED, однако говорить о массовом производстве пока не приходится. Какова вероятность, что компания, не желая терять потребителей, вновь попытается выйти на рынок OLED-телевизоров – по крайней мере, на время?



Однако факт остаётся фактом: после того, как первые гибридные телевизоры QD-OLED появились в продаже (это произошло в четвёртом квартале 2021 года), пошли слухи о возникших у Samsung проблемах с их производством. Похоже, что, пока компания пытается найти выход из сложившейся ситуации, она решила восполнить пробел за счёт OLED моделей.