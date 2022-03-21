Конкурс OLEDs Go! v.2: окончание

21.03.2022 14:10

Несмотря на желание LG Display и Dezeen увидеть принципиально новые предложения по использованию в быту технологии органических светодиодов (OLED), участники конкурса во многом повторяют друг друга. Мало кто предлагает действительно новаторский подход; наиболее распространённые варианты – передвижной (подвесной / настенный и пр.) монитор с частично или полностью рабочей поверхностью или комбинация информационного дисплея и интерьерного светильника.

Пример последней – устройство под названием Pndnt, разработанное португальским дизайнером Марсело Дантасом (Marcelo Dantas). Это минималистичный подвесной светильник, состоящий из трёх модулей: собственно источника света, рулонного OLED дисплея и громкоговорителя. Каждый из элементов независим от остальных: если экран находится в нерабочем положении, систему можно использовать для освещения интерьера или как Bluetooth-колонку.

Похожая идея реализована в проекте Vela (автор – Габриэль Пансьера (Gabriele Panciera) из Милана, Италия). OLED дисплей крепится на гибком вертикальном подвесе с расположенным в нижней части утяжелителем из бетона. Конструкция разработана для современных жилых интерьеров – просторных, «воздушных», не перегруженных мебелью. Высоту, на которой расположен дисплей, и угол, на который он развёрнут к зрителям, можно менять. Задняя панель затянута тканью; тонкая трубка-светильник служит источником неяркого рассеянного света.

Действительно необычный проект представил на конкурс Кристофер Свик (Kristopher Swick) из Калифорнии, США. Digital Hearth (в переводе с английского – «цифровой очаг») – альтернатива традиционной для многих американских домов «инсталляции», представляющей собой телевизор, висящий над камином. Устройство, которое придумал Свик – это два прозрачных 55-дюймовых OLED дисплея, установленных на алюминиевом основании, в которое встроен нагреватель и аудиосистема. В режиме «камин» на дисплеях отображаются языки пламени, создающие эффект живого огня.

На момент публикации этого материала появилась информация о том, что LG Electronics приостанавливает отгрузки своей продукции в Россию. Текст, опубликованный на сайте компании, предельно лаконичен: «LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы волнуемся о здоровье и безопасности всех людей и по-прежнему поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи». На русскоязычном сайте информация о временных ограничениях отсутствует.