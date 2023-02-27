Конкурса CEDIA Awards больше не будет

27.02.2023 12:55

Вместо него учреждена новая награда, CEDIA Smart Home Awards. Приём заявок на конкурс уже начался. Изменённое название, которое теперь «больше соответствует миссии Ассоциации», не единственное нововведение. Появилась новая категория – инсталляционные проекты, реализованные в сегменте Health, Sustainability, Wellness (дословно: «здоровье, благополучие, экологическая безопасность и стабильность»).



Категория Best Integrated Home («Лучший проект системной интеграции в частном жилище») теперь включает несколько уровней реализованных проектов: уровень «масс-маркет», «усреднённый» уровень (Mid-Market, сюда входят проекты, в которых уровень качества установленных компонентов выше среднего, но не достигает уровня «люкс»), проекты класса «люкс» (частные дома, усадьбы и пр.), а также так называемый Uber Luxury («сверхбогатство») уровень, к которому относятся очень дорогие, элитные, единственные в своём роде проекты.



В остальном всё по-прежнему: десять старых категорий никуда не делись; награда «Лучший производитель» включает подкатегории «Лучшая новинка» и «Зал славы». Заявки принимаются до 21 апреля; проекты, представляемые на рассмотрение жюри, должны быть реализованы не ранее марта 2021 года.



