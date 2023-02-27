Конкурса CEDIA Awards больше не будет
Вместо него учреждена новая награда, CEDIA Smart Home Awards. Приём заявок на конкурс уже начался. Изменённое название, которое теперь «больше соответствует миссии Ассоциации», не единственное нововведение. Появилась новая категория – инсталляционные проекты, реализованные в сегменте Health, Sustainability, Wellness (дословно: «здоровье, благополучие, экологическая безопасность и стабильность»).
Категория Best Integrated Home («Лучший проект системной интеграции в частном жилище») теперь включает несколько уровней реализованных проектов: уровень «масс-маркет», «усреднённый» уровень (Mid-Market, сюда входят проекты, в которых уровень качества установленных компонентов выше среднего, но не достигает уровня «люкс»), проекты класса «люкс» (частные дома, усадьбы и пр.), а также так называемый Uber Luxury («сверхбогатство») уровень, к которому относятся очень дорогие, элитные, единственные в своём роде проекты.
В остальном всё по-прежнему: десять старых категорий никуда не делись; награда «Лучший производитель» включает подкатегории «Лучшая новинка» и «Зал славы». Заявки принимаются до 21 апреля; проекты, представляемые на рассмотрение жюри, должны быть реализованы не ранее марта 2021 года.
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