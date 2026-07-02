Контроллеры видеостен REDDYLINK RLS-VW

02.07.2026 17:21

Компания REDDYLINK обновила портфолио фирменных решений для профессиональной видеокоммутации: ассортимент выпускаемой продукции пополнился тремя новыми моделями контроллеров для построения мультиэкранных систем с поддержкой 4K и встроенным мультимедиа. Новинки позволяют создавать видеостены формата 2х2 и 3х3 с различными сценариями использования и способны работать при температуре от -15° C до +45° C.

Встроенный процессор принимает входной HDMI-сигнал (модели без мультимедиа-плеера также поддерживают DVI) и формирует из него четыре выходных потока. Каждый из потоков соответствует одной четверти исходного изображения; при объединении четырёх устройств отображения создаётся целостная картина. Входные каскады новых контроллеров поддерживают основные форматы цветности: YUV 4:2:2, YUV 4:4:4, YUV 4:2:0 и RGB 4:4:4 при глубине цвета 24 бит. Выходной сигнал во всех случаях стандартизирован к формату RGB 4:4:4 24 бит, и это означает, что цветовое разрешение сохраняется без субдискретизации; последнее очень важно для работы с графикой, мелкими шрифтами и картографическими данными. Пропускная способность тракта достигает 18 Гбит/с; поддерживается битность 8, 10 и 12 бит на канал и звуковой формат LPCM 2.0.

Модель RLS VW22 2.0 – базовая, для видеостен 2х2; устройство поддерживает разрешение 4K@60 на входе и выходе и предназначено для работы с внешним источником сигнала. Его модификация, модель RLS VW22M 2.0, дополнена встроенным мультимедиа-плеером, что позволяет воспроизводить файлы без подключения дополнительного источника. Контроллер RLS VW33M 1.4 – для масштабных инсталляций с видеостенами 3х3, с входным разрешением 4K@30, выходным 2K@60 и встроенным мультимедиа-плеером. RLS VW22 2.0 и RLS VW22M 2.0 поддерживают поворот выходных кадров на 90, 180 и 270 градусов. Количество предустановленных раскладок: семь вариантов для базового RLS VW22 2.0, девять – для моделей со встроенным плеером. Допустимая длина кабельных линий: до 5 м для RLS VW22 2.0 и RLS VW22M 2.0, для RLS VW33M 1.4: до 8 м входной, до 10 – выходной.