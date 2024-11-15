Копенгаген-2

15.11.2024 14:29

Это название не сериала, а новой, точнее, обновлённой, модели наушников-вкладышей, выпускаемых под торговой маркой Urbanista (Швеция). У беспроводных внутриканальных наушников Urbanista Copenhagen 2 появилось несколько новых функций, а цена снизилась – почти на 50%. Теперь их можно купить всего за 49 долларов США.



Copenhagen 2 поддерживают подключение к двум источникам одновременно (технология Bluetooth multipoint); беспроводная связь стала более надёжной и стабильной. Увеличилось общее время автономной работы (с подзарядкой в футляре): с 32 часов (предел для наушников первого поколения) до 36 часов; одной зарядки хватает на семь часов прослушивания. Новинка оснащается четырьмя микрофонами. С помощью сенсорной кнопки можно выбрать одну из трёх предустановок эквалайзера: Default для максимально естественного звучания, Bass Boost для более глубокого и мощного баса, Treble Boost – для подчёркнутых высоких частот. Как предыдущая модель, Urbanista Copenhagen 2 поддерживают зарядку через USB-C, имеют защиту от влаги IPX4, могут управляться голосом или через фирменное приложение.



Наушники – полуоткрытого типа (такая же конструкция у популярных Apple AirPods 4). Многие потребители находят такое решение более предпочтительным, поскольку не все готовы полностью отгородиться от окружающего мира и перестать слышать, что происходит вокруг. Цвет корпуса: чёрный, белый, лавандовый.