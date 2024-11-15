ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Копенгаген-2


15.11.2024 14:29

 

 

Это название не сериала, а новой, точнее, обновлённой, модели наушников-вкладышей, выпускаемых под торговой маркой Urbanista (Швеция). У беспроводных внутриканальных наушников Urbanista Copenhagen 2 появилось несколько новых функций, а цена снизилась – почти на 50%. Теперь их можно купить всего за 49 долларов США.

 

Copenhagen 2 поддерживают подключение к двум источникам одновременно (технология Bluetooth multipoint); беспроводная связь стала более надёжной и стабильной. Увеличилось общее время автономной работы (с подзарядкой в футляре): с 32 часов (предел для наушников первого поколения) до 36 часов; одной зарядки хватает на семь часов прослушивания. Новинка оснащается четырьмя микрофонами. С помощью сенсорной кнопки можно выбрать одну из трёх предустановок эквалайзера: Default для максимально естественного звучания, Bass Boost для более глубокого и мощного баса, Treble Boost – для подчёркнутых высоких частот. Как предыдущая модель, Urbanista Copenhagen 2 поддерживают зарядку через USB-C, имеют защиту от влаги IPX4, могут управляться голосом или через фирменное приложение.

 

Наушники – полуоткрытого типа (такая же конструкция у популярных Apple AirPods 4). Многие потребители находят такое решение более предпочтительным, поскольку не все готовы полностью отгородиться от окружающего мира и перестать слышать, что происходит вокруг. Цвет корпуса: чёрный, белый, лавандовый.

Связанные новости:
 Primare SC15 Prisma MK2: новее и эффективнее - 07.10.2024 17:54
 Четвёрка новых AirPods - 16.09.2024 22:56
 Apple AirPlay в телевизорах Samsung Hospitality TV  - 22.08.2024 12:18
 Apple AirPods с ИК-камерой ожидаются в 2026 году - 03.07.2024 14:55
 Энергия солнца в обновлённых наушниках Urbanista - 09.01.2024 11:16
 Заряжай, пока слушаешь. Слушай, пока заряжаешь. - 18.08.2023 13:43
 Солнечный Adidas - 17.08.2022 10:52
 «Вечные» наушники: дубль 2 - 11.08.2022 00:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007