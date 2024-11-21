Корнями в музыке: Devialet Tree Stand

21.11.2024 11:06

Напольные подставки Tree Stand для фирменных акустических систем Phantom II представила компания Devialet.



Стойка Tree Stand позволяет разместить колонки на оптимальной для прослушивания высоте, занимает мало места и вписывается в любой интерьер благодаря своей изящной форме. Devialet Tree Stand выпускается в двух цветах: белом и чёрном. Высота стойки 57 см, диаметр основания 26 см, вес 5 кг. Производитель гарантирует устойчивость конструкции и надёжную фиксацию колонки.



В ассортименте продукции, выпускаемой компанией Devialet, представлены ещё два аксессуара для акустических систем Phantom II. Это футляр для переноски Cocoon и настенное крепление Gecko.



