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Короткофокусное трио Epson


29.10.2020 16:58

 

 

В «домашней» линейке EpiqVision от Epson – прибавление. В серии появились три новые модели ультракороткофокусных 3LCD проекторов.

 

«Умный» лазерный проектор с функцией стриминга Epson EpiqVision Ultra LS300 продаётся как самостоятельное устройство или в комплекте с ALR-экраном (диагональ 100 или 120 дюймов). Это ультракороткофокусная модель с нативным разрешением 1080p и поддержкой 4K/HDR. Встроенная аудиосистема 2.1 разработана компанией Yamaha; она позволяет использовать проектор в качестве саундбара. Благодаря встроенному модулю Chromecast контент можно скачиваться напрямую с Android или iOS-устройства.

 

Две другие новинки, EpiqVision Mini EF12 и Mini EF11, представляют собой компактные 1080p модели со световым потоком 1000 люмен. Размер проецируемого изображения – от 30 до 150 дюймов (диагональ).   Основное различие между двумя проекторами в том, что у EF11 нет встроенного аудио и функции стриминга – внешнее устройство можно подключить через порт HDMI 1.4; также имеется порт USB type-A.

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