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Корпорация Amazon купила MGM


02.06.2021 10:33

 

 

Amazon подтвердила приобретение ею MGM, владеющей правами на фильмы о Джеймсе Бонде. Точная сумма сделки неизвестна, но предполагается, что покупка обошлась корпорации примерно в 8,5 миллиарда долларов США.

 

Приобретение должно значительно расширить контент-возможности Amazon Prime: MGM владеет «библиотекой» из более чем 4000 фильмов и 17000 часов телепередач. Права на «бондиану» MGM делит с Eon Productions, а потому Amazon вряд ли сможет запустить следующий фильм сразу на своём потоковом сервисе, без кинотеатрального релиза, и всё же покупка – очень значительное событие. Уже проанонсированы «Рокки», «Полтергейст», «Молчание ягнят», «Робокоп» и «Великолепная семерка»; кроме того, MGM выпускает такие проекты, как «Фарго», «Рассказ служанки» и «Викинги».

 

Похоже, Amazon запасается на случай «войны контентов» – теперь ей есть что противопоставить Netflix. Да, Amazon Prime – уже весьма успешный проект, благодаря выпуску таких популярных сериалов, как «Пацаны» и «Удивительная миссис Мейзел», но с приобретением MGM он становится прямым конкурентом Netflix: контент, появившийся благодаря сделке с MGM, может привлечь огромное число новых подписчиков.

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