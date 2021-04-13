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Космическая флотилия Nebula


13.04.2021 12:47

 

 

Совпадение или нет, но именно в День космонавтики 12 апреля уже на российском рынке компания Anker представила в России проекторы «космического» бренда Nebula. У всех моделей – тематические названия, а сами устройства, как утверждает производитель, обеспечивают «неземное» качество проекции. В переводе с английского nebula означает «туманность». Под этим брендом выпускаются две линейки портативных устройств, как со встроенным аккумулятором, так с питанием от сети. Российские потребители могут выбирать из шести моделей: Astro, Apollo, Capsule II, Mars II Pro, Vega и Cosmos Max.

 

Миниатюрный Astro имеет сферическую форму и может работать как Bluetooth-колонка. С управлением справится даже ребёнок. Есть автоматическая вертикальная коррекция изображения. Карманный Apollo со встроенным динамиком мощностью 6 Вт помещается в сумку или рюкзак, рассчитан на четыре часа непрерывного просмотра в автономном режиме, управляется при помощи сенсорной панели.

 

Портативные Capsule II и Mars II Pro поддерживают разрешение 720p. Первая модель из упомянутых обеспечивает доступ к Android TV, поддерживает Google Assistant и имеет удобный автофокус. У Mars II Pro есть два встроенных динамика; новинка поддерживает вертикальную и горизонтальную коррекцию изображения и автофокус. Модель Vega Portable – устройство «посерьёзнее»: разрешение 1080p, яркость 500 люменов, поддержка HDR10, пара динамиков 4 Вт с поддержкой технологии Dolby Digital Plus, встроенный аккумулятор (до трёх часов работы без подзарядки) и платформа Android TV с огромным выбором приложений. Наконец, Cosmos Max оснащается мощной лампой (1500 люменов) и поддерживает разрешение 4K. Проектор с ОС Android TV 9.0 также поддерживает технологию Dolby Digital Plus; изображение можно корректировать.

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