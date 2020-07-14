Koss представляет наушники KSC35 Wireless

14.07.2020 10:05

Koss KSC35 Wireless – Bluetooth-наушники открытого типа с уникальными поворотными клипсами, способные работать без подзарядки в течение шести часов.



Они оснащаются динамиками с расширенной частотной характеристикой (15 Гц – 25 кГц). Использование звуковых катушек из бескислородной меди позволило улучшить передачу сигнала и проводимость: разработчики утверждают, что звучание KSC35 Wireless максимально приближено к «живому».



Удобные клипсы обеспечивают комфортную посадку и отсутствие дискомфорта даже в тех случаях, когда пользователь слушает музыку в наушниках в течение нескольких часов. В комплект поставки входят защитный чехол и зажим для крепления устройства на одежду. Рекомендованная производителем стоимость для российского рынка – 3790 рублей.