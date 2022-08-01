Koss против Apple: суда не будет

01.08.2022 12:31

Урегулированы споры между Apple и Koss, касавшиеся патентов на беспроводные наушники. Сторонам удалось прийти к взаимному соглашению без судебного разбирательства.



Оно должно было состояться в конце июля, однако накануне две компании пошли на мировую. Судья закрыл дело в тот же день; иск не может быть подан повторно. Условия соглашения конфиденциальны; известно лишь, что Koss и Apple «достигли примирения во всем спорным вопросам».



В иске, поданном в 2020 году, утверждалось, что беспроводные наушники Apple, относящиеся к фирменным линейкам AirPods и Beats, нарушают патенты Koss. Такие же претензии были высказаны и нескольким другим производителям: Bose, JLab, Plantronics и Skullcandy. Обвиняя их в копировании своих технологий, используемых в линейке беспроводных наушников Striva (в ассортименте Koss она появилась ещё в начале 2000-х), компания-истец утверждала, что эти технологии «стали стандартом, а на основе методов, разработанных в Koss более десяти лет назад, были созданы целые экосистемы», и требовала компенсации. Apple подала встречный иск, утверждая, что патенты Koss недействительны, а в претензиях конкурента якобы содержалась конфиденциальная информация, связанная с лицензиями Apple.



Судебные процессы с Bose и другими ответчиками ещё впереди.