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Koss против Apple: суда не будет


01.08.2022 12:31

 

 

Урегулированы споры между Apple и Koss, касавшиеся патентов на беспроводные наушники. Сторонам удалось прийти к взаимному соглашению без судебного разбирательства.

 

Оно должно было состояться в конце июля, однако накануне две компании пошли на мировую. Судья закрыл дело в тот же день; иск не может быть подан повторно. Условия соглашения конфиденциальны; известно лишь, что Koss и Apple «достигли примирения во всем спорным вопросам».

 

В иске, поданном в 2020 году, утверждалось, что беспроводные наушники Apple, относящиеся к фирменным линейкам AirPods и Beats, нарушают патенты Koss. Такие же претензии были высказаны и нескольким другим производителям: Bose, JLab, Plantronics и Skullcandy. Обвиняя их в копировании своих технологий, используемых в линейке беспроводных наушников Striva (в ассортименте Koss она появилась ещё в начале 2000-х), компания-истец утверждала, что эти технологии «стали стандартом, а на основе методов, разработанных в Koss более десяти лет назад, были созданы целые экосистемы», и требовала компенсации. Apple подала встречный иск, утверждая, что патенты Koss недействительны, а в претензиях конкурента якобы содержалась конфиденциальная информация, связанная с лицензиями Apple.

 

Судебные процессы с Bose и другими ответчиками ещё впереди.

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