Коврик для виниловых вертушек Platter’n’Better

06.01.2022 06:40

Российские любители винила получили возможность сделать себе небольшой, но приятный подарок: в аудиосалонах страны появилась новинка – кожаный коврик Analog Renaissance Platter’n’Better.

Мат сделан из экокожи премиального класса. Материал уникален – он имет внутренний каркас из очень тонкой и прочной эластичной плёнки, армированной микрофиброй; внутреннее пространство заполнено полиуретаном. У коврика упругая эластичная поверхность, которая эффективно гасит вибрации и резонансы и обеспечивает чистое детальное воспроизведение аудиозаписей.

Мат надёжно защищает виниловые пластинки от механических повреждений; кроме того, Platter’n’Better обладает антистатическим эффектом. Толщина коврика – 1,5 мм, диаметр – 295 мм. Analog Renaissance Platter’n’Better совместим с большинством проигрывателей. Розничная цена в России – 2500 рублей.