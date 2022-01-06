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Коврик для виниловых вертушек Platter’n’Better


06.01.2022 06:40

 

 

Российские любители винила получили возможность сделать себе небольшой, но приятный подарок: в аудиосалонах страны появилась новинка – кожаный коврик Analog Renaissance Platter’n’Better.

 

Мат сделан из экокожи премиального класса. Материал уникален – он имет внутренний каркас из очень тонкой и прочной эластичной плёнки, армированной микрофиброй; внутреннее пространство заполнено полиуретаном. У коврика упругая эластичная поверхность, которая эффективно гасит вибрации и резонансы и обеспечивает чистое детальное воспроизведение аудиозаписей.

 

Мат надёжно защищает виниловые пластинки от механических повреждений; кроме того, Platter’n’Better обладает антистатическим эффектом. Толщина коврика – 1,5 мм, диаметр – 295 мм. Analog Renaissance Platter’n’Better совместим с большинством проигрывателей. Розничная цена в России – 2500 рублей.

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