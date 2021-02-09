Kramer Electronics сменила владельцев

09.02.2021 15:33

Частный инвестиционный фонд Fortissimo Capital Fund приобрёл контрольный пакет акций компании Kramer Electronics. Майкл Хохштейн (Michael Hochstein) и Бен-Цион Хохштейн (Ben-Zion Hochstein) сохраняют свою долю в компании, а доктор Джозеф Крамер (Dr.Joseph Kramer), основатель Kramer Electronics, уходит в отставку.



Fortissimo Capital Fund базируется в Израиле, осуществляя инвестиции в технологические компании (их уже более 50) в своей стране и за рубежом (более 50 компаний). Фонд управляет капиталом в 1,6 миллиарда долларов США. Решение о приобретении контрольного пакета акций Kramer Electronics принято потому, что «цифровые мультимедийные и AV-технологии процветают», и Kramer, с его 25 офисами во всё мире, является «отличной глобальной платформой для дальнейшего роста». Новое руководство планирует и дальше развивать компанию и укреплять позиции бренда как мирового лидера в отрасли.



Напомним, что компания Kramer Electronics была основана в 1981 году и в нынешнем 2021 отмечает сорокалетний юбилей.