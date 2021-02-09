ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Kramer Electronics сменила владельцев


09.02.2021 15:33

 

 

Частный инвестиционный фонд Fortissimo Capital Fund приобрёл контрольный пакет акций компании Kramer Electronics.  Майкл Хохштейн (Michael Hochstein) и Бен-Цион Хохштейн (Ben-Zion Hochstein) сохраняют свою долю в компании, а доктор Джозеф Крамер (Dr.Joseph Kramer), основатель Kramer Electronics, уходит в отставку.

 

Fortissimo Capital Fund базируется в Израиле, осуществляя инвестиции в технологические компании (их уже более 50) в своей стране и за рубежом (более 50 компаний). Фонд управляет капиталом в 1,6 миллиарда долларов США. Решение о приобретении контрольного пакета акций Kramer Electronics принято потому, что «цифровые мультимедийные и AV-технологии процветают», и Kramer, с его 25 офисами во всё мире, является «отличной глобальной платформой для дальнейшего роста». Новое руководство планирует и дальше развивать компанию и укреплять позиции бренда как мирового лидера в отрасли.

 

Напомним, что компания Kramer Electronics была основана в 1981 году и в нынешнем 2021 отмечает сорокалетний юбилей.

Связанные новости:
 KD-EX18G: экстендер для передачи 4К HDMI-сигнала  - 03.02.2021 12:03
 Первая виртуальная выставка Crestron - 08.07.2020 11:40
 Интеграция Crestron Home и Lutron - 21.05.2020 11:20
 Новые инсталляционные бренды в OCS Distribution - 29.04.2019 15:00
 Kramer: передача Full HD по IP - 25.02.2019 15:35
 Key Digital KD-X444S - 15.08.2018 19:00
 AV-устройства Kramer для инсталляторов - 30.03.2015 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007