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Kramer VIA GO3: командная работа с изображением


01.04.2025 14:25

 

 

Kramer VIA GO3 – интерактивная система для командной (совместной) работы с изображениями, в том числе в рамках конференций или выездных мероприятий. Система поддерживает одновременный вывод на экран 4K контента от четырёх участников (в два раза больше, чем у модели предыдущего поколения GO2), оснащается более мощным процессором и имеет в четыре раза больший объём памяти.

 

Устройство поддерживает AirPlay, Miracast и Chromebook mirroring, режим предпросмотра (Preview) для модератора и функцию «Не беспокоить» (DND) для презентаций. Одна из новых функций, ранее недоступных – трансляция экрана на личные устройства участников. Обнаружение и подключение (Auto Discover/Auto Join) участников осуществляется автоматически. Есть три порта USB 3.0 для подключения периферии.

 

VIA GO3 обеспечивает беспроводное подключение через двухдиапазонный Wi-Fi для устройств на iOS, Android, Chromebook, Windows и macOS, возможность плавного перехода на проводное соединение, защиту данных с использованием 1024-битного шифрования. Управление осуществляется через встроенную веб-панель Dashboard или через «облако» VIA Site Management.

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