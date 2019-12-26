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Красиво. Качественно. Дешёво.


26.12.2019 12:30

 

 

«Минимализм (англ. minimalism от лат. minimus – наименьший) – стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции». Этому определению в полной мере соответствует разработка дизайн-студии из Вены TONE Factory…

 

Австрийцы намереваются выпустить на рынок проигрыватель виниловых дисков – предельно простой в использовании и, самое главное, доступный как можно большему числу потребителей. При этом создатели устройства обещают, что низкая цена никак не скажется на качестве звучания, владельцы «вертушки» смогут пользоваться всеми преимуществами беспроводного подключения, а выглядеть проигрыватель будет так, что не стыдно похвастаться даже перед продвинутыми виниломанами…

 

Прототип TONE Turntable был показан на выставке «Лучшее в австрийском дизайне» (Best of Austrian Design) в Вене и даже получил поощрительный приз. Предполагается, что розничная цена проигрывателя составит от 249 Евро (без пылезащитной крышки) до 299 Евро (в комплекте с крышкой). Цвет корпуса: белый, чёрный, зелёный.

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