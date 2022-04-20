Красивое: Bang & Olufsen Beoplay EX

20.04.2022 14:09

Новая модель полностью беспроводных наушников Bang & Olufsen Beoplay EX – для тех, кто без ума от функциональности AirPods Pro, но любит что-то более яркое.

С популярной моделью наушников Apple новые Beoplay EX «роднит» не только полное отсутствие проводов и функция активного шумоподавления, но и дизайн – это первые в ассортименте датского производителя «вкладыши» с «ножками». Правда, в отличие от AirPods Pro – да и большинства других аналогичных устройств, представленных на современном аудиорынке – наушники Bang & Olufsen имеют весьма яркую «внешность». Их корпуса сделаны из алюминия и закалённого стекла и выпускаются в нескольких цветах. Неудивительно, что и цена новинки довольно высокая: 399 долларов США (AirPods Pro стоят на 150 долларов меньше). Что ж, хотите выделиться из толпы – извольте заплатить…

Впрочем, Beoplay EX – совершенно точно не кричащая пустышка… Помимо того, что они действительно очень стильно выглядят, наушники, как утверждается в пресс-релизе – «самые универсальные из всех TWS внутриканальных моделей с активным шумоподавлением». Адаптивная ANC технология даёт пользователю возможность «насладиться глубиной, детальностью и чистотой звучания» в любых условиях. Наушники «отслеживают» звуковой фон и автоматически настраивают уровень подавления шумов, а режим «прозрачности» (Transparency) не даёт «выпасть» из реальности. Драйверы – 9,2-дюймовые, самые большие из используемых в устройствах, выпускаемых Bang & Olufsen. Это означает, что Beoplay EX намного мощнее фирменных Beoplay EQ и Beoplay E8 Sport. Аккумулятора хватает на шесть часов прослушивания (восемь с выключенным ANC), с подзарядкой – ещё на 14. Защита от пыли и влаги – IP57, и это весьма серьёзно. Наушники поддерживают Bluetooth 5.2 и aptX Adaptive и позволяют быстро переключаться между несколькими мобильными устройствами.