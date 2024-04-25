«Красивый, здоровенный…» Estelon X Diamond Signature Edition

25.04.2024 20:28

Эстонский производитель акустических систем Estelon выпустил новую модель напольных громкоговорителей X Diamond Signature Edition. Как и другие фирменные продукты, новинка рассчитана на аудиофилов с достатком: розничная цена пары колонок – 115 тысяч долларов или 98 тысяч евро; выпущено всего 20 пар.



При разработке X Diamond Signature Edition за основу взяли модель X Diamond Mk II. Как сказано в пресс-релизе, покупателей ждёт «ни с чем не сравнимое удовольствие от прослушивания». Акустическая система – трёхполосная, пассивная, с портом фазоинвертора. Динамики: 11-дюймовый басовик Accuton с керамическим сэндвич-диффузором, мидвуфер Accuton (7”), также с керамической мембраной, и инвертированный дюймовый твитер Accuton. АЧХ системы 22 Гц – 60 кГц, номинальный импеданс 6 Ом, чувствительность 87 дБ. Максимальная шумовая мощность 200 Вт.



Одна из отличительных особенностей новых колонок – инновационные разъёмы уникальной конструкции, такие же, как в Extreme Mk II. Они сделаны из полиамида методом 3D-печати. Внутренняя разводка выполнена флагманскими кабелями Kubala Sosna с технологией OptimiZ. Последняя обеспечивает большую прозрачность звучания в средне- и высокочастотном диапазоне и, как следствие, более широкую звуковую сцену, лучшее разделение и детализацию. В комплект поставки входят ножки-изоляторы Stillpoints Ultra SS V2. Их использование положительно сказывается на звучании и позволяет устранить нежелательные эффекты, появление которых зависит от типа напольного покрытия в помещении, где установлены колонки.



