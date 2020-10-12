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Красный – новый чёрный?


12.10.2020 13:10

 

 

Тренд налицо – число моделей аудио-видео компонентов, корпуса которых выполнены в этом цвете, растёт день ото дня. Недавно среди них появилась и продукция REL – сабвуфер T/9i RED Limited Edition. Впрочем, маркетологи бренда руководствовались не модой: по их мнению, в сознании потребителей красный цвет ассоциируется с дизайнерским успехом Ferrari...

 

Британцы решили, что не грех этим воспользоваться, и, после десятка с лишним лет использования для отделки корпусов сабвуферов только чёрного или белого лака, воспроизвели классический оттенок (к слову, автомобили такого цвета появились в конце 1980-х годов). Для того, чтобы добиться нужного эффекта, они потратили 14 месяцев на эксперименты с составом лака и технологией нанесения.

 

Конструктивно новинка не отличается от модели REL T/9i: на передней панели расположен десятидюймовый излучатель с алюминиевым диффузором, армированным изнутри углеволокном – он нагружен на пассивный радиатор аналогичного калибра и конструкции, установленный в днище корпуса; мощность усилителя класса АВ (300 Вт) обеспечивается линейным блоком питания на базе массивного тороидального трансформатора. Источник сигнала подключается через обычные линейные входы (с фильтрацией или без) или через фирменный высокоуровневый вход с разъёмом Speakon. Предусмотрена возможность беспроводного подключения с помощью модуля Arrow (технология LongBow). По уровню -6 дБ сабвуфер начинает работать с частоты 28 Гц.

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