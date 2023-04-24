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Кремниевые микродинамики вместо традиционных драйверов


24.04.2023 08:39

 

 

Изобретение инженеров xMEMS Labs (Санта-Клара, Калифорния, США) позволит заменить стандартные электродинамические излучатели – динамики с голосовой катушкой, совершающей возвратно-поступательные движения под воздействием магнитного поля – микродрайверами на кремниевой основе. Недавно компания представила три новых продукта – так называемые Solid-State Fidelity решения, которые можно использовать в полностью беспроводных наушниках, внутриканальных наушниках-мониторах, слуховых аппаратах и прочих носимых аудиоустройствах, например, «умных» аудиоочках, шлемах виртуальной реальности и др.

 

Твердотельные (Solid-State) решения xMEMS – монолитные; их кремниевые мембраны имеют бОльшую жёсткость (утверждается, что она выше в 95 раз), чем диафрагмы из бумаги или пластика, а также более быстрый – в 150 раз (!) – импульсный отклик. Роль звуковой катушки и магнита выполняют тонкоплёночные пьезоактуаторы: они возбуждают колебания кремниевой мембраны, создавая тем самым звуковые волны. Такие динамики миниатюрные, очень лёгкие (один из созданных в xMEMS образцов весит всего 56 мг и имеет толщину 1 мм), но высокопроизводительные; их устойчивость к воздействию пыли и влаги соответствует стандарту IP58.

 

Сообщается, что применение решений Solid-State Fidelity позволит снизить требования к калибровке акустических систем; станет проще добиться согласованности их звучания. Разработчики утверждают, что динамики нового типа обеспечивают более обширную звуковую сцену. Поскольку для производства кремниевых микродинамиков используются стандартные процессы, ожидается, что их можно будет выпускать по унифицированной схеме, быстро и в больших объёмах.

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