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Крепление для проекторов Fix Prj Pr Pro FIX CL1000B


23.03.2022 11:09

 

 

Перечень продукции, выпускаемой под торговой маркой Fix и представленной в ассортименте российского дистриьбютора CTC Capital, пополнился новой моделью потолочных креплений для проекторов.

 

Приспособление под названием Prj Pr Pro FIX CL1000B предназначено для быстрой и безопасной установки проекторов весом до 20 кг. Крепление позволяет устанавливать проектор под наклоном ±20 градусов, длина штанги составляет 1000 мм.

 

Модель разработана для использования в учебных классах, конференц-залах, гостиничных и других помещениях, где регулярно проводятся презентации и демонстрируются видеозаписи.

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