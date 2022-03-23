Крепление для проекторов Fix Prj Pr Pro FIX CL1000B

23.03.2022 11:09

Перечень продукции, выпускаемой под торговой маркой Fix и представленной в ассортименте российского дистриьбютора CTC Capital, пополнился новой моделью потолочных креплений для проекторов.



Приспособление под названием Prj Pr Pro FIX CL1000B предназначено для быстрой и безопасной установки проекторов весом до 20 кг. Крепление позволяет устанавливать проектор под наклоном ±20 градусов, длина штанги составляет 1000 мм.



Модель разработана для использования в учебных классах, конференц-залах, гостиничных и других помещениях, где регулярно проводятся презентации и демонстрируются видеозаписи.