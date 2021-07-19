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Крепление Peerless для сверхширокоугольных мониторов


19.07.2021 11:35

 

 

Новое настольное крепление Peerless-AV LCT650SD – новейшее дополнение к семейству фирменных решений для установки мониторов.

 

Подставка-крепление Peerless-AV LCT650SD рассчитано на сверхширокоугольные изогнутые мониторы – такие устройства широко применяются в системах безопасности, аппаратных комнатах, на биржах, ими пользуются геймеры и пр. Новинка позволяет абсолютно безопасно установить на рабочую поверхность (например, офисный стол) даже самый большой монитор размером от 24 до 49 дюймов. Прочная опора выдерживает вес до 27 кг.

 

Peerless LCT650SD – чрезвычайно удобное и функциональное решение, предусматривающее монтаж мониторов по схеме 1x2. Крепление оснащается регулируемой по высоте стойкой, обеспечивающей возможность установки одного дисплея над другим и одновременной работы с несколькими видео источниками. Положение мониторов регулируется специальным поворотным зажимом, благодаря которому можно установить дисплеи встык, без малейшего зазора между их рамками. Фирменная технология Hook-and-Hang обеспечивает быстроту установки; так же быстро любой из мониторов при необходимости можно снять.

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