«Кресельный конфигуратор» Salamander Designs

12.07.2021 11:07

Производитель кинотеатральных кресел для домашнего использования и общественных кинотеатров компания Salamander Designs представила новый онлайн-инструмент для инсталляторов.



Это модуль-конфигуратор, который в режиме онлайн позволяет проектировать посадочные места для зрителей домашних кинозалов, составлять план помещения и заказывать нужные модели.



Конфигуратор наглядно показывает, как будет выглядеть кинозал с установленными креслами; позволяет продемонстрировать внешний вид самих кресел – со всеми деталями, включая цвет и фактуру обивки, работу механизмов (наклон спинки, выдвижные подставки для ног и пр.), всевозможные аксессуары. На любом этапе в проект можно вносить изменения, тут же получая актуальный расчёт цены и наблюдая, как меняется дизайн, размеры, конфигурация, количество и расположение посадочных мест.