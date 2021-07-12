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«Кресельный конфигуратор» Salamander Designs


12.07.2021 11:07

 

 

Производитель кинотеатральных кресел для домашнего использования и общественных кинотеатров компания Salamander Designs представила новый онлайн-инструмент для инсталляторов.

 

Это модуль-конфигуратор, который в режиме онлайн позволяет проектировать посадочные места для зрителей домашних кинозалов, составлять план помещения и заказывать нужные модели.

 

Конфигуратор наглядно показывает, как будет выглядеть кинозал с установленными креслами; позволяет продемонстрировать внешний вид самих кресел – со всеми деталями, включая цвет и фактуру обивки, работу механизмов (наклон спинки, выдвижные подставки для ног и пр.), всевозможные аксессуары. На любом этапе в проект можно вносить изменения, тут же получая актуальный расчёт цены и наблюдая, как меняется дизайн, размеры, конфигурация, количество и расположение посадочных мест.

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