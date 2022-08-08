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Кризис в Великобритании: кино vs. коммуналка


08.08.2022 15:03

 

 

Количество подписок на сервисы «Нетфликс» и «Амазон Прайм Видео» в Великобритании уменьшилось за три месяца, с апреля по июнь 2022 года, на 800 тысяч. Так сказывается на гражданах Объединённого Королевства финансовый кризис. Данные опубликовала газета The Guardian со ссылкой на исследование, которая провела подконтрольная корпорации Би-Би-Си компания Broadcast Audience Research Board (BARB, Бюро по исследованию аудитории средств вещания).

 

Больше всего пострадал сервис Prime Video (Amazon), потеряв 589 тысяч подписчиков. От услуг Netflix отказались ещё 206 тысяч домовладельцев. На 43 тысячи аккаунтов уменьшилась база подписчиков стримингового сервиса Now TV, принадлежащего компании Sky (корпорация Comcast). Денег у пользователей становится меньше, расходы увеличиваются: для того, чтобы оплатить счета за электроэнергию, некоторым приходится отказываться от возможности посмотреть очередной сезон сериала «Лучше звоните Солу».

 

Опрос был проведён через несколько месяцев после того, как Netflix объявил о сокращении количества подписчиков впервые за десять лет. Напомним, что 700 тысяч абонентов были потеряны после ухода сервиса из России, ещё 600 тысяч – после того, как Netflix поднял цены в США и Канаде. Исследователи из BARB специально не задавали респондентам вопрос, почему те отказались от подписки, но уверены, что катализатором стал резкий рост цен на энергоносители в марте и апреле нынешнего года.

 

Справедливости ради стоит отметить, что на фоне отказа британцев от услуг Netflix (более 220 млн. подписчиков по всему миру) и Amazon Prime Video (175 млн.) в период с апреля по июнь увеличилась база подписчиков Disney Plus (на 91000 домохозяйств; итого 6,62 млн. абонентов) и Apple TV Plus (43 тысячи новых абонентов, общее число подписчиков – 1,61 млн.).

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