Кронштейн для ТВ: двигай как хочешь
Инженеры MantelMount разработали новую серию настенных креплений для ТВ, обеспечивающих полную свободу регулировки положения телевизора.
Как правило, подвижные настенные крепления позволяют лишь отодвигать закреплённый телевизор подальше от стены и разворачивать дисплей влево и вправо. Кронштейны новой серии MAX, модели MAX1 Full Range Motion TV Mount и MAX2 Motor Assisted Full Range Motion TV, обеспечивают изменение положения ТВ и в вертикальной плоскости.
Менять положение телевизионного дисплея, установленного на кронштейне MAX1, придётся вручную, а вот вторая новинка, MAX2 – моторизованная. Оба крепления позволяют максимально придвинуть ТВ к стене – расстояние между его задней панелью и поверхностью стены составляет около 7 см. Если телевизор располагается на стене над, например, камином, зазор между ними не превышает пяти сантиметров. Разница между самым нижним и самым верхним положением дисплея составляет почти 74 см. Угол поворота влево/вправо – до 40 градусов. Оба кронштейна комплектуются датчиками температуры и зажимами для кабелей для эстетичной установки, предусматривают возможность крепления саундбара. Максимальный вес телевизора, который выдерживают крепления: MAX1 – 40,8 кг, MAX2 – 68 кг.
Комментарии