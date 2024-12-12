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Кронштейн для ТВ: двигай как хочешь


12.12.2024 14:37

 

 

Инженеры MantelMount разработали новую серию настенных креплений для ТВ, обеспечивающих полную свободу регулировки положения телевизора.

 

Как правило, подвижные настенные крепления позволяют лишь отодвигать закреплённый телевизор подальше от стены и разворачивать дисплей влево и вправо. Кронштейны новой серии MAX, модели MAX1 Full Range Motion TV Mount и MAX2 Motor Assisted Full Range Motion TV, обеспечивают изменение положения ТВ и в вертикальной плоскости.

 

Менять положение телевизионного дисплея, установленного на кронштейне MAX1, придётся вручную, а вот вторая новинка, MAX2 – моторизованная. Оба крепления позволяют максимально придвинуть ТВ к стене – расстояние между его задней панелью и поверхностью стены составляет около 7 см. Если телевизор располагается на стене над, например, камином, зазор между ними не превышает пяти сантиметров. Разница между самым нижним и самым верхним положением дисплея составляет почти 74 см. Угол поворота влево/вправо – до 40 градусов. Оба кронштейна комплектуются датчиками температуры и зажимами для кабелей для эстетичной установки, предусматривают возможность крепления саундбара. Максимальный вес телевизора, который выдерживают крепления: MAX1 – 40,8 кг, MAX2 – 68 кг.

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