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Кронтшейн для монтажа саундбаров Sonos


11.10.2021 11:40

 

 

Компания Flexson, которая специализируется на выпуске аксессуаров для компонентов Sonos, представила свою новую разработку, кронштейн для монтажа саундбаров Sonos Arc и Sonos Beam.

 

Кронштейн Flexson SAR-CM позволяет установить телевизор и саундбар, используя не два отдельных, а одно крепление, и выбрать идеальное для просмотра и прослушивания положение обоих устройств, которые можно выдвигать, наклонять, и поворачивать, как по вертикали, так и по горизонтали.

 

SAR-CM рассчитан на телевизоры с экраном от 32 до 70 дюймов и весом до 50 кг и совместим с VESA стандартами (от 200 x 200 до 400 x 600). Глубина кронштейна 49 мм, увеличить её можно до 91 мм. Конструкция кронштейна допускает угловой монтаж: крепление можно поворачивать на 100 градусов и наклонять на 13 градусов. Расстояние между саундбаром и телевизором регулируется с шагом в 3 см.

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