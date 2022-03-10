Крошка Lōkē

10.03.2022 01:02

Активный сабвуфер Lōkē – самое маленькое устройство в ассортименте компании Wilson Audio. Несмотря на небольшие размеры сабвуфера, в пресс-релизе он назван «невероятно мощным».

Как известно, колонки Wilson Audio не отличаются миниатюрностью (кроме полочников TuneTot); достаточно вспомнить флагманскую модель Chronosonic или напольные громкоговорители Alexx V высотой более 160 см… По сравнению с ними Lōkē – настоящая крошка. При этом, в отличие от впечатляющих своими размерами Wilson Audio WATCH Dog, Thor’s Hammer и Subsonic, десятидюймовый Lōkē – сабвуфер активный, со встроенным усилителем мощностью 500 Вт.

Корпус сабвуфера сделан из уникального фирменного X-Material. Размеры новинки: 35,2 x 52,7 x 55,2 см. Ожидаемо, самая подходящая модель для использования вместе с Lōkē – вышеупомянутые TuneTot, однако производитель обещает, что сабвуфер станет достойным партнёром ещё трём моделям: SabrinaX, Sasha DAW и Yvette. Lōkē доступен в 21 цветах; варианты отделки: Standard, Upgrade и Premium Pearl (с покрытием премиального качества). Также можно выбрать цвет декоративных решёток-грилей (четыре варианта). Минимальная цена сабвуфера в США составляет 8750 долларов.