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Крошка Wharfedale


18.10.2023 16:32

 

 

Wharfedale DX-3 – универсальная компактная акустическая система, которую можно использовать для стерео сетапов или в качестве каналов окружающего звучания в составе комплекта домашнего кинотеатра. Преимущества новинки – небольшие размеры и невысокая цена.

 

Производитель позиционирует новые DX-3 как замену модели предыдущего поколения, Wharfedale DX-2, пользовавшейся большой популярностью (из этих колонок формировались готовые 5.1-канальные кинотеатральные комплекты DX-2 HCP). В конфигурации DX-3 Stereo новинку рекомендуется использовать вместе со стриминговым усилителем. Многоканальная версия DX-3 HCP состоит из двух пар DX-3, используемых в качестве фронтальных и тыловых каналов, а также громкоговорителя центрального канала и активного сабвуфера.

 

Внешне DX-3 (ВxШxГ 19 x 12 x 12,2 см, корпус закрытого типа) – почти полная копия (за исключением размеров) полочников Wharfedale Diamond 12. Те же формы, такой же дизайн передней панели, такая же отделка (чёрный, ореховый). Твитер – 19-миллиметровый, с шёлковым куполом. В мидбасовиках (75 мм) не используется полипропилен Klarity (это сказалось бы на цене готового изделия); тем не менее, разработчики утверждают, что в звучании новинки нет нежелательного окрашивания, зато есть чистота и хорошая детализация. Колонку можно размещать непосредственно у стены, на полке или на стене. Центральный канал крупнее (12 x 31 x 12,2 см); он комплектуется теми же драйверами. Сабвуфер (29,8 х 26,8 х 30 см) – с 200-миллиметровым длинноходным вуфером из тканого полипропилена; мощность встроенного усилителя – 70 Вт.

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