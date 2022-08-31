«Круги на воде»… новый подход к звукоизоляции

31.08.2022 10:51

Silentmax3D – новейшая разработка чешской компании Silentmax. Это акустические панели с исключительно высокими звукопоглощающими свойствами, лёгкие, прочные и экологичные. А ещё у них очень необычный дизайн, благодаря чему панели хорошо смотрятся как в самых современных интерьерах, так и в помещениях с отделкой в классическом стиле.



Панели можно крепить на стены или потолок; установка предельно проста. Нужно просто вставить вырезанные из материала Silentmax3D сегменты в прорези в деревянных рейках, последние, в свою очередь, крепятся к стене или потолку с помощью шурупов. Общая площадь абсорбирующей поверхности складывается из площади всех устанавливаемых сегментов; если сравнить её с площадью плоского участка, последняя окажется в среднем в два с половиной раза меньше. Нужная форма отдельных сегментов определяется с помощью специальной компьютерной программы. Когда панели собраны и установлены, вы видите рисунок, напоминающий расходящиеся по воде круги – так же распространяются звуковые волны.



Компания-производитель предлагает панели двух типо-размеров: 200 х 122 см и 400 х 244 см. Глубина и в одном, и в другом случае – 24 см. Используемый материал: переработанные пластиковые (PET) бутылки. Он безвреден для здоровья, не пахнет, не горит, обладает антистатическими свойствами; чистить такие панели можно с помощью пылесоса, сухим или влажным методом.



