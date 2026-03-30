Крупномасштабные инсталляции с Appotronics S PRO

30.03.2026 12:24

Appotronics S PRO – новая линейка лазерных проекторов, предназначенных для крупномасштабных инсталляционных проектов. Отличительные особенности устройств, входящих в линейку: световой поток 20000 люменов (до 21000 люменов в центре экрана) и лазерный источник света полного спектра. В серию входят модели AL-SK20KAP, с разрешением 4K (3840x2400 пикселей) и контрастностью 3000000:1, и AL-SU20KAP (WUXGA, 1920x1200). Как утверждается в пресс-релизе, новинки «задают новые стандарты яркости, цветопередачи и гибкости для самых масштабных проектов».

Лазерный источник света: ALPD 5.0 RGBX с рабочим ресурсом до 20000 часов. Получаемое изображение (от 100 до 600 дюймов по диагонали) характеризуется минимальной зернистостью и очень точной цветопередачей (цветовая гамма Rec.2020, поддержка 100% DCI-P3). Предусмотрена возможность переключения между цветовыми пространствами, что позволяет адаптировать изображение под конкретный контент. Благодаря высокой яркости проекторы серии Appotronics S PRO можно использовать даже на очень больших площадках с высоким уровнем внешней освещенности: в концертных залах, выставочных комплексах и пр. Уровень шума при работе в стандартном режиме не превышает 45 децибел. При этом новинки являются самыми компактными в своём классе: их размеры – всего 625х533х178 мм, а весят они 35 кг. Поддерживается установка на 360 градусов. Проекторы совместимы со сменными объективами с проекционным соотношением от 1.1:1 до 3.8:1. Есть моторизированный сдвиг объектива с диапазоном ±100% по вертикали и ±40% по горизонтали и встроенная многоточечная коррекция до 33 на 33 точек, благодаря чему изображение можно проецировать на поверхности любой формы. Функция вертикальной и горизонтальной сшивки изображения позволяет создавать мультипроекционные системы с идеальной стыковкой картинки.

Набор коммуникационных интерфейсов включает два входа HDMI с поддёржкой 4K при 60 кадрах в секунду, DVI, опциональные DisplayPort и HDBaseT, а также входы и выходы 3D-синхронизации для работы с трёхмерным контентом и порты для синхронизации динамической контрастности. Управление – через Ethernet и RS232, есть порты USB-A и USB-B для отладки и питания внешних устройств и поддержка инфракрасного удлинителя для удалённого управления проектором через ИК-приемник. Поддерживается фирменная система управления APCS (Appotronics Projector Control System), обеспечивающая комплексное управление, удалённый мониторинг и получение уведомлений.