Кто и почему покупает наушники?

17.11.2020 10:35

В начале ноября состоялась конференция Audio Collaborative 2020, на которой эксперты аудиорынка обсудили – в онлайн-режиме – ситуацию в отрасли и перспективы её развития. Один из обсуждавшихся сегментов – наушники; категория устройств, которую пандемия и связанное с ней падение объёмов продаж затронули едва ли не меньше всех остальных.



Поскольку рынок наушников не показывает никаких признаков замедления, эксперты предположили, что причина – в растущем интересе пользователей к технологиям иммерсивного звука. Продажи наушников продолжают расти благодаря переходу многих компаний на удалённую работу, а также благодаря популярности компьютерных игр и развитию новых технологий, например, активного шумоподавления. Один из выступающих, Стюарт Джордж (Stuart George), управляющий директор компании Cambridge Audio, назвал пандемию главной причиной того, что количество потребителей, использующих наушники дома, резко возросло. По его мнению, так пользователи пытаются справиться со стрессом – находя спасение в музыке и снимая напряжение, вызванное гнетущими новостями и неуверенностью в завтрашнем дне. Другие участники его поддержали, выразив мнение, что времена, когда одни наушники были универсальным решением на все случаи жизни, окончательно прошли.



Тенденция очевидна: всё больше потребителей покупают разные модели наушников, предпочитая использовать разные устройства для разных задач – работы, занятий спортом или развлечений. Правда, есть у этой ситуации и другая сторона, поэтому специалисты обсудили и возможные негативные последствия популярности наушников, которые заключаются в том, что каждый шестой подросток в мире страдает частичной потерей слуха от того, что постоянно слушает музыку. И это только официальные данные…