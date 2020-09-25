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Кто кого…


25.09.2020 09:50

 

 

Необычный случай произошёл в небольшой деревне в Уэльсе. Каждое утро в 7:00 широкополосная связь в населённом пункте полностью отключалась. Это продолжалось в течение 18 месяцев. Причина – когда её удалось выяснить – удивила всех.

 

Сначала, в ответ на жалобу жителей деревни, был заменён кабель. Ничего не изменилось. Жалобы продолжались, началось расследование. С помощью анализатора спектра частот специалисты обнаружили электрические помехи. Оказалось, что их создаёт старый телевизор, принадлежавший одному из деревенских жителей.

 

Стабильное широкополосное соединение было восстановлено после того, как смущённый владелец телевизора обещал больше никогда им не пользоваться.

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