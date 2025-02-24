Кто куда, а москвичи – на радиорынки

24.02.2025 12:56

Интересное исследование провела компания «Мегафон». По данным аналитиков компании, москвичи стали чаще ходить на радиорынки – на 54% за прошедший год по сравнению с 2023-м. И пока тенденция сохраняется: в январе нынешнего года поток покупателей был на 41% больше, чем в январе 2024-го.



Самое популярное место – «Горбушкин двор». Рынок, где торговали электроникой, теперь называют гипермоллом, но суть не изменилась – это по-прежнему главный в городе центр продаж аудио- (и не только) техники. Второе место – так же неизменно – занимает Митинский радиорынок, на третьем месте – Будёновский радиорынок с долей в 18%. Радиотехнику и электронику – и здесь тоже нет ничего нового – чаще покупают мужчины, их доля составляет 69%. При этом 40% приходится на покупателей в возрасте от 36 до 45 лет, 30% – в возрасте от 46 до 65 лет. Люди 26-35 лет – пятая часть (22%) всех посетителей радиорынков; молодёжь предпочитает приобретать аудиотехнику и гаджеты в других местах – их доля составляет всего 5%. Оставшиеся 3% – представители старшего поколения (65+).



Аналитический отчёт составлен на основании данных о мобильном трафике абонентов «Мегафона», использованном посетителями вышеперечисленных рынков.



