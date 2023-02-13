Кто не спрятался, тот не Lyngdorf Audio CS-2

13.02.2023 10:12

Ещё одна новинка Lyngdorf Audio – акустическая система для установки в мебельные ниши, тумбы для AV-компонентов и пр. Во фронтальной части громкоговорителя CS-2 расположен порт фазоинвертора; твитер установлен под углом к СЧ/НЧ- динамику.

CS-2 дополняет фирменную модель CS-1 и разработан для инсталляций, в которых используется мебель небольшой глубины. Он комплектуется такими же драйверами, что и CS-1, но имеет меньшие габариты. Благодаря частотной характеристике (до 42 Гц) и конструкции bass reflex, для получения добротного баса в помещениях, где устанавливается CS-2, не требуется сабвуфер. Мощный 6,5-дюймовый мидбасовый динамик с очень сильным магнитом обеспечивает впечатляющий для колонки такого размера уровень басов. Мягкокупольный твитер приподнят над основным драйвером и установлен под наклоном. Такое расположение уменьшает отражения внутри ниши / мебельного отсека, где установлена колонка, и позволяет точнее направить звук в сторону слушателей.

Глубина CS-2 составляет 20 см (для сравнения, глубина корпуса CS-1 на 10 см больше). Корпус колонки сделан из ДВП и покрыт матовым лаком. В комплект поставки входит набор самоклеящихся резиновых накладок, которые препятствуют возникновению царапин, а также частично поглощают резонансы. Грили не предусмотрены, поскольку громкоговоритель не рассчитан на открытую установку. В продаже новинка появится в апреле нынешнего года.



