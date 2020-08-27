Кто-то ещё слушает радио? Да, особенно если это Sangean

27.08.2020 10:17

Крупнейший производитель аналоговых и DAB+ радиоприёмников, компания Sangean, Тайвань, представила ассортимент фирменной продукции, который будет выпускаться в следующем году (линейка 2020/2021).

Радиоприёмники Sangean выпускаются с 1974 года. В новой линейке – семь моделей в разных отделках и на любой кошелёк, от недорогого карманного приёмника до DAB+/FM/Bluetooth-модели стоимостью три-четыре сотни долларов. Работая над новинками, инженеры и дизайнеры компании учитывали интересы и вкусы молодых потребителей, а также тех, кто придаёт большое значение внешнему виду аудио устройств, рассматривая их в том числе как деталь интерьера. Последним должны особенно понравиться две новые модели: WR-45 и WR-7. Первая выпускается в чёрном или белом корпусе, а также в отделке «тёмный орех»; вторая – в корпусе матового чёрного цвета или отделанном натуральным деревом. Оба приёмника похожи на миниатюрный ретро-граммофон, оснащаются подзаряжаемым литий-йонным элементом питания и поддерживают подключение по Bluetooth.

Интересный факт: радиоприёмники Sangean пользуются особой популярностью в Австралии; там радиотрансляции составляют 61,3% всех «аудио прослушиваний». На долю же стриминговых сервисов, таких, как Apple Music, Spotify и др., приходится лишь 15%.