ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Кто в доме хозяин?


10.02.2026 18:49

 

 

Domus – «дом», dominus – «хозяин, властелин, владыка». Сертификация THX Dominus подтверждает, что акустическая система обладает исключительными характеристиками и высочайшей производительностью, и тем самым ставит её над моделями-конкурентами.

 

Недавно статус THX Certified Dominus получил сабвуфер DALI SUB V-16. Он демонстрировался на выставке ISE 2026 и стал едва ли не самым ярким экспонатом стенда датской компании. Это активный сабвуфер с 16-дюймовым басовиком и встроенным усилителем класса D. Выходная мощность устройства: 1500 Вт. Резиновый подвес Constant Surface Surround (CSS) – самый большой из используемых в колонках DALI. На ISE 2026 сабвуфер DALI V-16 F был представлен в двух вариантах: один – со стандартной отделкой, второй – выставочный образец в корпусе с акриловым покрытием.  

 

Сертификация THX Dominus говорит о том, что сабвуфер является высокоэффективным решением для оснащения персональных кинозалов большого объёма (в случае с DALI V-16 F – до 185 куб. метров), с несколькими рядами зрительских мест, расположенных на значительном удалении от экрана. В ходе испытаний, необходимых для сертификации, даже на высокой громкости (SPL > 120 дБ / 1 м) сабвуфер выдавал глубокий, плотный и мощный бас.

Связанные новости:
 Tannoy: меньше проводов - 09.02.2026 22:11
 AWOL Vision: вызов принят - 09.02.2026 22:10
 Большие амбиции DALI Sonik - 27.12.2025 00:21
 DALI Kupid: любовь с первого взгляда? - 26.12.2025 21:16
 Технология MAT в новой архитектурной акустике KEF - 18.12.2025 16:58
 Dali IO-12: дорого, стильно, утончённо - 01.07.2025 13:53
 THX Spatial Audio+: как THX Spatial Audio, но лучше - 28.05.2025 13:21
 DALI V-16 F: и грянет гром… - 20.05.2025 14:18
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007