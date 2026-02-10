Кто в доме хозяин?

10.02.2026 18:49

Domus – «дом», dominus – «хозяин, властелин, владыка». Сертификация THX Dominus подтверждает, что акустическая система обладает исключительными характеристиками и высочайшей производительностью, и тем самым ставит её над моделями-конкурентами.



Недавно статус THX Certified Dominus получил сабвуфер DALI SUB V-16. Он демонстрировался на выставке ISE 2026 и стал едва ли не самым ярким экспонатом стенда датской компании. Это активный сабвуфер с 16-дюймовым басовиком и встроенным усилителем класса D. Выходная мощность устройства: 1500 Вт. Резиновый подвес Constant Surface Surround (CSS) – самый большой из используемых в колонках DALI. На ISE 2026 сабвуфер DALI V-16 F был представлен в двух вариантах: один – со стандартной отделкой, второй – выставочный образец в корпусе с акриловым покрытием.



Сертификация THX Dominus говорит о том, что сабвуфер является высокоэффективным решением для оснащения персональных кинозалов большого объёма (в случае с DALI V-16 F – до 185 куб. метров), с несколькими рядами зрительских мест, расположенных на значительном удалении от экрана. В ходе испытаний, необходимых для сертификации, даже на высокой громкости (SPL > 120 дБ / 1 м) сабвуфер выдавал глубокий, плотный и мощный бас.