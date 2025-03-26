Кубик Рубика? Нет, проектор.

26.03.2025 15:48

Компания TCL выпустила портативный проектор PlayCube. Премьера новинка состоялась на выставке CES 2025.



В основе конструкции – концепция Magic Cube. Миниатюрный видеопроектор состоит из двух отдельных блоков, собственно рабочего устройства и дополнительной боковой панели, которые соединены поворотным механизмом. В «боковушку» встроены блок питания и аудиосистема; эта часть конструкции обеспечивает устойчивость 1080p проектора и позволяет менять угол наклона. Встроенный аккумулятор, рассчитанный на 2,5 часа просмотра, позволяет пользоваться проектором не только в помещении, но и брать его с собой на прогулку или на пикник.



Яркость источника света (вероятно, светодиодного) – 750 ISO люменов. Этого недостаточно, чтобы смотреть кино в дневное время, но в тёмное время суток или в хорошо затемнённом помещении качество изображения будет неплохим. Оптика надёжно защищена от попадания внутрь даже самых мелких частиц пыли. Продажи должны начаться в третьем квартале 2025 года. Обладатели TCL PlayCube получат (через Google TV) доступ к популярным развлекательным платформам, включая Netflix. Проектор поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, есть порты HDMI и USB для проводного соединения.



