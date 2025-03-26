ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Кубик Рубика? Нет, проектор.


26.03.2025 15:48

 

 

Компания TCL выпустила портативный проектор PlayCube. Премьера новинка состоялась на выставке CES 2025.

 

В основе конструкции – концепция Magic Cube. Миниатюрный видеопроектор состоит из двух отдельных блоков, собственно рабочего устройства и дополнительной боковой панели, которые соединены поворотным механизмом. В «боковушку» встроены блок питания и аудиосистема; эта часть конструкции обеспечивает устойчивость 1080p проектора и позволяет менять угол наклона. Встроенный аккумулятор, рассчитанный на 2,5 часа просмотра, позволяет пользоваться проектором не только в помещении, но и брать его с собой на прогулку или на пикник.

 

Яркость источника света (вероятно, светодиодного) – 750 ISO люменов. Этого недостаточно, чтобы смотреть кино в дневное время, но в тёмное время суток или в хорошо затемнённом помещении качество изображения будет неплохим. Оптика надёжно защищена от попадания внутрь даже самых мелких частиц пыли. Продажи должны начаться в третьем квартале 2025 года. Обладатели TCL PlayCube получат (через Google TV) доступ к популярным развлекательным платформам, включая Netflix. Проектор поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, есть порты HDMI и USB для проводного соединения.

Связанные новости:
 Laser TV JMGO O2S Ultra – меньше всех - 16.01.2025 10:05
 Проектор с банку «колы» - 27.11.2024 14:31
 TCL представила свой первый портативный видеопроектор - 25.11.2024 12:16
 Лейка, Леечка… - 12.11.2024 13:01
 Едем на природу, что брать… - 14.10.2024 14:25
 Architettura Sonora: шарики и кубики - 16.09.2024 14:15
 Ещё одна новинка TCL - 06.06.2024 21:32
 Угловатое вместо обтекаемого - 28.05.2024 13:59
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007